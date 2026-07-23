Riapre venerdì 24 luglio l’ufficio postale di Villaputzu in via Nazionale, chiuso dai primi di giugno per importanti lavori di ristrutturazione (e sostituito, solo dopo una dura presa di posizione da parte del sindaco Pierpaolo Piu, con un camper mobile di Poste Italiane). Un ufficio postale adesso rinnovato con una serie di nuovi servizi a disposizione dei cittadini (tutti quelli del progetto Polis).

«Si conclude così – ha sottolineato il sindaco Piu - un periodo che ha inevitabilmente comportato disagi per molti cittadini, in particolare per le persone anziane, per le famiglie, per le attività economiche e per tutti coloro che ogni giorno si affidano ai servizi postali. Fin dal nostro insediamento abbiamo seguito con attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con Poste Italiane affinché i lavori fossero conclusi nei tempi previsti e il servizio potesse tornare quanto prima alla piena operatività».

L'amministrazione comunale di Villaputzu, ha aggiunto il primo cittadino, «continuerà a seguire con attenzione tutte le questioni che riguardano i servizi pubblici essenziali. Ascolto, dialogo e collaborazione con gli enti gestori siano gli strumenti migliori per tutelare gli interessi della comunità». Un grazie, infine, ai cittadini di Villaputzu «per la pazienza dimostrata in questi 40 giorni».

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