Un duro richiamo al senso civico dopo gli episodi di abbandono di rifiuti registrati nelle piazze del centro.

Il sindaco di Senorbì, Alessandro Pireddu, ha affidato ai social uno sfogo rivolto a chi, dopo aver trascorso la serata negli spazi pubblici, lascia cartoni della pizza, lattine e altri rifiuti su panchine, gradinate e monumenti invece di utilizzare i cestini. «Mi chiedo cosa passi per la testa di chi, dopo aver consumato pizza e bibita sotto le stelle, decide di lasciare cartoni e lattine sparpagliati per terra o sulle panchine», scrive il primo cittadino, riferendosi ai recenti episodi che hanno interessato le piazze del paese, le gradinate della Casa Lonis, del Municipio e perfino il Monumento ai Caduti.

Il primo cittadino sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma soprattutto il rispetto per gli spazi comuni. «Non è solo una questione di pulizia: è una ferita al rispetto reciproco», afferma, ricordando come bastino pochi metri per raggiungere un cestino ed evitare di lasciare rifiuti in luoghi pubblici. Nel suo intervento il sindaco affronta anche il tema dei controlli, spiegando di ritenere un fallimento dover ricorrere all’intensificazione della videosorveglianza. «Il rispetto degli spazi comuni dovrebbe nascere dal senso civico e non dalla paura di una telecamera», osserva. Il messaggio si chiude con un appello alla responsabilità collettiva.

«Il bene di un paese si costruisce soprattutto avendo cura e rispetto di ciò che è di tutti», conclude Pireddu, esprimendo la convinzione che la grande maggioranza dei cittadini condivida questi valori e li dimostri quotidianamente.

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