È ancora emergenza crolli a Quartu. I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza in via Gramsci nel quartiere di Santo Stefano per la caduta di calcinacci da un edificio rilevando, in corso d’opera, il grave stato di degrado dello stabile. Nella relazione inviata poi al Comune le squadre del comando provinciale hanno evidenziato che «la scarsa manutenzione ordinaria ha causato il progressivo degrado dello strato di copriferro, con la conseguenza che le armature in ferro risultano attualmente esposte ai fenomeni ossidativi».

È stata poi contattata la Polizia locale che ha provveduto a sistemare le transenne mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le parti a rischio di imminente caduta. Da qui l’ordinanza del sindaco che impone l’avvio dei lavori nella facciata dello stabile per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.

Al termine dell’intervento, come si legge nel provvedimento, «dovrà essere trasmessa una relazione redatta da un tecnico abilitato di fiducia, corredata da documentazione fotografica, che attesti l’eliminazione definitiva dello stato di pericolo».

Purtroppo sono ancora tante le vecchie case in ladiri ma anche le vecchie palazzine che perdono pezzi per via dell’usura e delle mancate ristrutturazioni. Emblematico è il caso di villa Fadda in via Marconi, ormai quasi del tutto crollata, e di cui non c’è stato mai un recupero.

© Riproduzione riservata