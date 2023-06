A Torre delle Stelle verrà inaugurata giovedì una postazione per il soccorso. Sarà garantito servizio in emergenza con ambulanza collegato con il 118 per il periodo 1 giugno al 30 settembre.

L'appuntamento è alle 17,30 al Club house della località turistica dove l’amministrazione comunale di Maracalagonis ha messo a disposizione la sede con gli spazi necessari. All’inaugurazione di domani saranno presenti la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, il presidente di “Sinnai soccorso” Simone Serri e il presidente dell’associazione nazionale di Azione soccorso”, Claudio Cugusi.

«Una presenza importante-dice Francesca Fadda-per la sicurezza lungo il litorale in un’area di intenso traffico e di na forte presenza turistica».

