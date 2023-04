Dopo il no alla petizione presentata con 760 firme non autenticate al Comune di Maracalagonis per il riconoscimento dello status di frazione per la località turistica di Torre delle Stelle, c'è ora chi propone una nuova raccolta di firme. Lo fa il decano del Villaggio Gesualdo Gorini che ha inviato una lettera al Comune, proponendo appunto una nuova raccolta di firme, questa volta autenticate da un funzionario incaricato dal sindaco al fine di disporre di una istanza giuridicamente ineccepibile.

La sede del voto nei giorni e nelle date da concordare potrebbe essere quella del Club house. In caso di raggiungimento del numero di firme necessarie, la petizione potrebbe essere ripresentata al Comune.

A presentare la petizione era stata lo scorso anno la Nuova associazione Torre delle Stelle che la segretaria comunale e la vice presidente del Consiglio comunale di Maracalagonis hanno giudicato improponibile proprio perché le firme allora raccolte non erano state autenticate.

© Riproduzione riservata