La petizione con 760 firme presentata la scorso anno dalla Nuova associazione Torre delle Stelle per il riconoscimento dello status di frazione della località turistica è stata rigettata. Il presidente dell'associazione Franco Iurato ha ricevuto la comunicazione firmata dalla segretaria comunale Maria Chessa e dalla presidente del Consiglio comunale di Maracalagonis Elisabetta Melis nella quale si legge che “ai sensi della legge Regionale 30 ottobre 1986 n. 58, avente ad oggetto le norme per l’istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni, l’art. 4, comma 2, stabilisce che: quando l’iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco secondo le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell’art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15. In ogni caso il sindaco o il segretario del Comune interessato devono certificare che i firmatari dell’istanza rappresentano almeno un quinto degli elettori”.

Pertanto - chiude la nota - "la petizione presentata dalla Nuova Associazione Torre delle Stelle non può costituire oggetto di ulteriore disamina, in quanto non conforme al dettato normativo sopra richiamato. Tanto si comunica per eventuali adempimenti di competenza”.

Ora si attendono le decisioni della Nuova associazione, ma c' è chi invita già a ripetere la raccolta delle firme secondo le indicazioni dell'ufficio di segreteria del Comune. Il caso insomma non sembra chiuso.

