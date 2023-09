Dopo i test effettuati nel tratto non pavimentato della via Sagittario a Torre delle Stelle, in territorio di Sinnai, dove alcune settimane fa la polvere che si sprigionava era di quattro volte superiore ai limiti di legge, la Asl ha chiesto al Comune di Sinnai di intervenire per il contenimento delle polveri e quindi di questi parametri. La Nuova associazione Torre delle stelle ha ora effettuato la misurazione anche nella via Urano con risultati ugualmente sempre sulla polvere fuori norma, anche se in misura molto inferiore rispetto ai test rilevati nella via Sagittario. La via Urano si sviluppa nei territori di Sinnai e Maracalagaonis.

«La via Urano – dice Franco Iurato, presidente della Nuova associazione – viene sottoposta nel tratto di sua proprietà a innaffiatura quotidiana dal Comune di Maracalagonis senza riuscire ad abbattere totalmente il fenomeno-polvere: evidentemente bisogna fare di più. Sinnai per quanto riguarda la via Sagittario ha imposto il limite di velocità di 10 chilometri orari nel tratto sterrato. Mi pare una misura inutile. Credo che in attesa della pavimentazione anche del tratto sterrato, sia opportuno un accordo fra i due Comuni con Sinnai che potrebbe pagare una quota per garantire l'innaffiatura anche nella via Sagittario con i mezzi della società che gestisce il servizio per il Comune di Maracalagonis. Sperando poi in interventi risolutori: mi risulta che il Comune di Sinnai dispone di 300mila euro per ultimare la pavimentazione della via Sagittario e che il Comune di Maracalagonis bussa a quattrini per intervenire anche sulle strade costiere».

Recentemente l'ex presidente del Consiglio comunale di Sinnai Massimo Serra è intervenuto sollecitando un tavolo rotondo fra i due Comuni per dibattere tutti i problemi che assillano il villaggio turistico.

Raffaele Serreli

