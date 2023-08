Festa grande domani a Genn'e Mari, spiaggia di Torre delle Stelle, per il Cristo dei sub. Alle 10, il parroco don Diego Zanda celebrerà la messa al club nautico. Seguirà la processione delle imbarcazioni dalla spiaggia al sito che custodisce il monumento del Cristo a diversi metri di profondità. Qui i sub si caleranno ai piedi del Cristo per pregare e deporre una corona d'alloro. La benedizione sarà effettuata dallo stesso parroco sub don Zanda che si immergerà quindi assieme agli altri sub che parteciperanno alla festa. Sarà un momento particolarmente emozionante, con i turisti che potranno seguire le immersioni anche dalla spiaggia. La statua è stata realizzata in pietra arenaria dallo scultore Franco Congiu.

«Un Cristo - spiegano i sub - che dal basso guarda verso l'alto, per accogliere il subacqueo, per accompagnarlo col suo sguardo, per invitarlo a tenere sempre alta la speranza e la gioia del vivere, confidando nell'aiuto che viene dall'alto».

«Un Cristo - aggiunge Paride Cardia, presidente del Club sub Sinnai - che tra le mani tiene 5 pani e 2 pesci, moltiplicando in noi coraggio ed entusiasmo. Un Cristo che sa accogliere e proteggere chi pratica il mare per passione, per hobby, per svago o per lavoro». «La sagra in suo onore - prosegue Cardia - rappresenta per noi, ma credo per tutti, un evento emotivo straordinario, tutto da vivere. La prima domenica di ogni anno, andiamo a trovarlo sott'acqua per ringraziarlo anche per aver creato questo mare meraviglioso».

© Riproduzione riservata