Le festa per terra e sott'acqua si è ripetuta per la 22esima volta a Genn'e mari per stare assieme al Cristo dei sub ospitato in questo angolo di mare, a sette metri di profondità. Sono stati attimi di grandissima commozione col parroco di Solanas e Torre delle Stelle don Diego Zanda che, dopo un corso accelerato per sub, si è immerso con la muta raggiungendo il Cristo dello scultore Franco Congiu che da 22 anni veglia su queste splendide acque. Col sacerdote, i sommozzatori del Club Sinnai, dei carabinieri e della Guardia di finanza e la vice sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu con muta e fascia tricolore.

Nelle mani di una ragazza-sub, è comparsa anche la bandiera dei quattro mori. «Abbiamo vissuto la solita, indescrivibile commozione – ha detto Paride Cardia, presidente del Club sub Sinnai - Il maestrale annunciato non poteva preoccupare noi che conosciamo benissimo queste acque protette dalle correnti grazie alla particolare posizione del sito. Con i gommoni hanno raggiunto il Cristo su un mare assolutamente piatto. Il rito si è così ripetuto per la 22esima volta anche se per noi del sub Sinnai la visita al Cristo è ordinaria amministrazione sin dal mese di gennaio».

Commosso anche don Zanda. «Per me una straordinaria esperienza di fede - ha detto il sacerdote -. L'estate, la natura, questo straordinario mare, tutto un incanto con la voglia anche di andare a trovare il Cristo degli abissi, che i nostri sub hanno tanti anni fa voluto a protezione della gente dei mari. Un atto di fede semplicemente straordinario. Vera fede, voci commosse sott'acqua ai piedi del nostro Cristo».

Tra gli ospiti i Vigili del fuoco e la Marina militare. La festa voluta dalla parrocchia di Solanas-Torre delle Stelle e dal Club sub Sinnai è iniziata alle 10 con la messa al Club nautico celebrata da don Zanda. Poi il corteo di gommoni ha rapidamente raggiunto il tratto di Genn’e Mari che custodisce il Cristo, le immersioni, le preghiere e la benedizione da parte di don Zanda, diventato parroco sub con un mini corso, appena arrivato un anno fa alla parrocchia marina. Sabato si è invece svolta sempre a Torre delle Stelle la festa della Madonna del mare, con la rinuncia forzata a causa del maestrale, della processione in acqua prevista da Genn’e Mari alla spiaggia di Cannesisa. L’appuntamento è al prossimo anno.

