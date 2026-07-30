Niente festeggiamenti civili a Torre delle Stelle e Solanas in occasione della festa della Madonna del Mare e del Cristo dei sub e di San Giuseppe. Quanto accaduto una settimana fa a Solanas col ferimento di una donna, Michela Rubiu, raggiunta da un colpo di pistola sparato dal marito, è davvero impossibile dimenticare.

«Sabato e domenica», ricorda don Diego Zanda, parroco di Solanas e Torre delle stelle, «si celebra la 40esima edizione della festa della Madonna del Mare e del Cristo dei sub». Il sette, l’otto e il nove agosto a Solanas è invece in programma la festa di San Giuseppe. «Ma sia a Torre delle Stelle che a Solanas», ricorda don Zanda, «verranno celebrati solo i riti religiosi, le messe e la processione. Alla funzione del nove agosto presenzierà l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi. Tutti assieme, col Comitato della sagra, abbiamo deciso di annullare i festeggiamenti civili: questo che stiamo vivendo, è davvero il dolore di tutti».

Il Comune di Sinnai ha già sospeso tutti gli eventi programmati sino a domenica scorsa. Nessuno ha voglia di festeggiare.

Raffaele Serreli

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