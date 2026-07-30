Sinnai, circonvallazione 15 dissestata: interrogazione del consigliere Roberto LoiLa denuncia: «La carreggiata interessata dai lavori di Terna ridotta in precarie condizioni di sicurezza»
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Il consigliere comunale di minoranza del gruppo "Uniti per Sinnai", Roberto Loi, ha presentato una interrogazione in Comune sollecitando pressioni e interventi su Terna per mettere in sicurezza la circonvallazione Settimo-Sinnai, strada provinciale 15, dove la carreggiata è stata danneggiata dalla messa in opera dei cavi di Terna.
«La carreggiata interessata dai lavori di Terna - scrive Loi- è stata ridotta in precarie condizioni di sicurezza con avvallamenti e rifacimento il bitume non a regola d'arte».
Loi chiede un intervento del Comune per avviare i lavori di sistemazione di una strada come questa, particolarmente frequentata, che unisce i Comuni di Settimo, Sinnai e Maracalagonis.