Arrivano i nuovi parcheggi nel lungomare Poetto a Quartu. E’ pronta la nuova area dove possono trovare spazio un centinaio di auto, realizzata davanti al Lido Mediterraneo. Conclusi i lavori preparatori, nei prossimi giorni si potrà parcheggiare gratuitamente.

L’intervento rientra nel progetto del primo lotto di riqualificazione del Poetto ed è stato affrettato per dare modo ai bagnanti di avere uno spazio in più dove lasciare l’auto nei giorni di più grande afflusso dell’estate. Per accedere liberamente allo spazio bisogenrà attendere la sistemazione dei cartelli della segnaletica.

«Non pensavo si potesse parcheggiare in quello sterrato senza incappare nelle multe» dice un bagnante, Luca Loi, «così sono andato altrove. Poi parlando con i miei vicini di ombrellone mi è stato detto che era un nuovo parcheggio. Ben venga, di sicuro è una cosa importante in vista del grande afflusso di persone che ci sarà al Poetto nel mese di agosto». Perché, infatti, nonostante non ci sia ancora il via libera sono numerosi gli automobilisti che già stanno lasciando l'auto nello spazio.

Per accedere all’area bisognerà seguire alcune regole. L’ingresso è consentito soltanto alle auto che transitano in direzione Margine Rosso e si può parcheggiare solo sul lato sinistro a spina di pesce. Resta invece il divieto di sosta sul lato destro e c’è l’obbligo di dare precedenza ai pedoni sugli attraversamenti all’interno dell’area parcheggi. Oltre all’obbligo di fermarsi dare precedenza per le auto che arrivano da viale Lungomare del golfo all’incrocio in uscita dalla rampa di immissione. Tiutte queste regole saranno in vigore non appena sarà sistemata la segnaletica e sarà possibile parcheggiare.

E in attesa dei lavori di riqualificazione del lungomare nel tratto verso Cagliari, resta ancora aperto anche lo sterrato davanti a La Marinella dove ogni giorno trovano spazio numerose auto. A questi si aggiungono i parcheggi nella quattro corsie e quelli a pagamento.

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