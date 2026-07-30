Nuovo finanziamento regionale per il recupero del patrimonio storico di Mandas. La Regione ha stanziato 950 mila euro per il restauro dell'ex Palazzo municipale, intervento che consentirà anche l'ampliamento del Museo archeologico del paese dell'alta Trexenta. Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione che dà il via alla predisposizione del progetto, primo passo verso l'avvio dell'opera.

Soddisfatto il sindaco Umberto Oppus, che parla di un altro importante traguardo per il percorso di valorizzazione del centro storico. «Era un altro dei nostri sogni», commenta il primo cittadino, ricordando gli interventi già realizzati negli ultimi anni: dal recupero dell'ex Monte Granatico al restauro del compendio medievale di Sant'Antonio, fino all'acquisto e alla riqualificazione di diverse abitazioni storiche e alla nascita del Museo archeologico. Con il recupero dell'ex Palazzo municipale, l'amministrazione comunale punta a rafforzare ulteriormente l'offerta culturale del paese e a proseguire il progetto di valorizzazione del patrimonio storico. «Facciamo un altro grande passo per recuperare la Mandas del passato e proiettarla verso il futuro», conclude Oppus.

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