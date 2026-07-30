Tempi duri per piazza Azuni a Quartu. Lo spazio con panchine e aiuole è a due facce: di mattina ritrovo degli anziani, di sera covo di incivili. Dall’imbrunire si riuniscono gruppi di ragazzini che lasciano cartoni di pizza, bottiglie di birra e altri rifiuti che restano lì fino a quando la mattina per ridare decoro, gli operai della De Vizia sono costretti a ritirare tutto.

«E’ un’indecenza – dice un frequentatore della piazzetta, Bruno Basciu, – non dovrebbero permettere che trasformino la piazza in un letamaio. Lasciano di tutto soprattutto bottiglie, tanto che se arriviamo presto, prima che passino a pulire non possiamo nemmeno sederci».

Un fenomeno che si presenta soprattutto in queste calde sere estive quando ogni luogo è buono per diventare un punto di ritrovo di ragazzini che spesso con i loro schiamazzi impediscono anche alle persone di dormire. E non succede solo in piazza Azuni. Lo scenario è più o meno lo stesso anche in piazza IV Novembre dove andati via gli anziani arrivano i gruppi di giovani che spesso disturbano sgommando anche con le auto.

E così se la mattina parchi e piazze sono riservati ad anziani e famiglie la sera cambia tutto. Basti pensare per esempio anche alla piazzetta di via Monsignor Angioni dove è stato distrutto tutto l’arredo urbano e dove il marmo delle sedute viene scagliato contro le auto. E i carrelli della spesa del vicino supermercato vengono rubati e poi scagliati sui lampioni.

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