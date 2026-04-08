«Il cane è stato recuperato sano e salvo». Si conclude nel migliore dei modi la vicenda del cane che da settimane vagava pericolosamente lungo la strada statale 195 nei pressi di Teulada. Ad annunciare il ritrovamento dell’animale è il sindaco Angelo Milia con un post su Facebook.

«Ho ricevuto aggiornamenti dalle guardie ecozoofile che, in queste settimane, hanno operato su mandato del Comune: il cane è stato recuperato sano e salvo. Un risultato importante, frutto del lavoro portato avanti in silenzio e sotto un attacco mediatico senza precedenti, frutto di una strumentalizzazione».

Questo il commento del primo cittadino che fa un esplicito riferimento alle forti polemiche nate dopo l’emanazione di un’ordinanza con la quale lo scorso 4 aprile aveva vietato la somministrazione di cibo e bevande all’animale. L’obiettivo era quello di allontanare il cane dalla Statale per evitare il rischio di incidenti stradali. La decisione però aveva generato tra gli amanti degli animali posizioni contrastanti sfociate nei peggiori dei casi in insulti e minacce dirette al sindaco.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata