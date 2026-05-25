Un cittadino di Tortolì ha presentato un esposto-denuncia per inquinamento acustico: l’uomo ha dichiarato guerra alle campane di Sant’Andrea.

Allegata al documento, la petizione firmata da un altro gruppo di persone, infastidite, pure loro, dal suono proveniente dal campanile di via Amsicora. Il parroco, don Piero Crobeddu, ha dovuto spegnere l’impianto e le campane non suonano più da settimane, in attesa di una revisione tecnica necessaria per limitare i decibel.

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