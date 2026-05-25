il caso
25 maggio 2026 alle 09:05aggiornato il 25 maggio 2026 alle 09:08
Tortolì, una denuncia per inquinamento acustico “spegne” le campane della chiesaL’esposto di un cittadino, a cui è allegata la petizione firmata da un gruppo di residenti: il parroco ha spento l’impianto, bisogna limitare i decibel
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Un cittadino di Tortolì ha presentato un esposto-denuncia per inquinamento acustico: l’uomo ha dichiarato guerra alle campane di Sant’Andrea.
Allegata al documento, la petizione firmata da un altro gruppo di persone, infastidite, pure loro, dal suono proveniente dal campanile di via Amsicora. Il parroco, don Piero Crobeddu, ha dovuto spegnere l’impianto e le campane non suonano più da settimane, in attesa di una revisione tecnica necessaria per limitare i decibel.
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