È stato notato mentre, ubriaco, guidava lungo la statale 125. A bordo aveva il bottino di alcuni furti messi a segno a Castiadas nella notte.

L'uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri dopo la segnalazione di un automobilista al 112. Dopo essersi fermato in un'area di servizio, gli addetti del distributore, contattati dalla Centrale operativa, lo hanno intrattenuto fino all'arrivo dei carabinieri, evitando che si rimettesse alla guida.

Dall’alcoltest è emerso un tasso alcolemico superiore a due volte il limite consentito. Durante il controllo, nell'auto sono stati trovati arnesi da scasso e diversi oggetti, tra cui un computer portatile, denaro contante in euro e valuta estera e un set di coltelli di valore.

Gli accertamenti hanno poi permesso di collegare il materiale ad alcuni furti avvenuti la notte precedente ai danni di un'agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche. I proprietari, alcuni dei quali non si erano ancora accorti di aver subito un furto, sono stati contattati e formalizzeranno la denuncia per rientrare in possesso dei beni rubarti.

(Unioneonline/v.f.)

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