Lattine, bottiglie di vetro, cartacce e pacchetti di sigarette vuoti abbandonati ogni mattina davanti all’ingresso del Municipio di Mandas, mentre i cestini restano vuoti. È lo scenario che ha fatto perdere la pazienza al sindaco Umberto Oppus, pronto a firmare un’ordinanza per vietare la sosta e la seduta sugli scalini del Palazzo Municipale e nel piazzale retrostante.

Un provvedimento che arriva dopo il confronto con i consiglieri comunali e con il personale dell’ente, costretto quotidianamente a ripulire gli spazi dopo le incursioni notturne.

«A nessuno piacerebbe avere il salotto pieno di lattine vuote o bottigliette buttate in giro. Il paese non è del sindaco o degli amministratori, è di tutti», sostiene il primo cittadino, invitando famiglie e residenti a evitare polemiche davanti a un problema che riguarda l’intera comunità.

Proprio nel centro dell’alta Trexenta, nelle settimane scorse, il Comune aveva presentato una denuncia ai Carabinieri dopo il ritrovamento di sacchi di rifiuti abbandonati. All’interno erano stati rinvenuti anche lettere e copie di documenti, materiale consegnato ai militari per consentire di risalire ai responsabili. Ce n’è abbastanza per perdere la pazienza.

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