Ottantamila euro per gli arredi dell’asilo nido di Muravera che dovrebbe essere inaugurato il prossimo anno scolastico (2027/28). Il finanziamento, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, è stato assegnato nell’ambito del programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027.

Il contributo destinato a Muravera è stato calcolato su 40 posti, con una somma di duemila euro per ciascun posto. Il Consiglio comunale nei giorni scorsi ha approvato all’unanimità, con 15 voti favorevoli (erano assenti giustificati soltanto il capogruppo di minoranza Michele Secci e il consigliere Roberto Caredda), l’accordo necessario per portare avanti l’intervento insieme agli altri Comuni coinvolti. Muravera ha partecipato infatti a un progetto con Bari Sardo, Tertenia, Talana e Ulassai per ottenere le risorse destinate all’acquisto di nuovi arredi per asili nido e scuole dell’infanzia. La richiesta presentata dai cinque Comuni è stata accolta e ha ottenuto complessivamente 234mila euro: 80mila sono destinati a Muravera.

L’operazione non richiederà spese, anticipazioni o ulteriori finanziamenti da parte del Comune di Muravera. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’accordo tra i cinque enti, confermando Bari Sardo come referente del progetto. La proposta è stata illustrata in aula dall’assessore alla Pubblica istruzione Alessia Tronci.



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