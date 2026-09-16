Oggi alla Città metropolitana di Cagliari vertice fra Terna e l'impresa che dirige gli scavi del Tyrrhenian link nelle strade provinciali 15 e 17 e gli amministratori comunali di Sinnai, Settimo, Maracalagaonis e Quartu.

Ci saranno anche amministratori e tecnici della stessa Città metropolitana.

In discussione le richieste avanzate la scorsa settimana dalle amministrazioni locali soprattutto per la sicurezza e sui disagi che da tempo sono al centro anche delle proteste degli automobilisti.

Al centro dell'attenzione anche i ristori per i danni sul territorio legato agli stessi lavori.

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