La segnaletica è stata tracciata a nuovo di recente ma in via Bizet davanti al poliambulatorio Asl a Quartu a regnare sovrana è la sosta selvaggia. Ogni giorno file di auto vengono parcheggiate proprio davanti all'ingresso del polimabulatorio rendendo l'accesso difficile. A denunciare la questione è anche la Cisl -Fp con il suo coordinatore territoriale sanità Guido Sarritzu: “La presenza quotidiana di numerose auto e una segnaletica non adeguatamente definita stanno creando disagi sia ai residenti sia agli utenti della struttura sanitaria".

Per questo, "chiediamo al Comune un intervento per regolamentare in maniera chiara gli spazi attraverso un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale, individuando gli stalli nei quali sia possibile parcheggiare regolarmente e, soprattutto, garantendo che le aree necessarie all’accesso al Poliambulatorio rimangano sempre libere". La priorità " deve essere assicurare percorsi facilmente accessibili e privi di ostacoli, anche per le persone con disabilità, per gli utenti con ridotta mobilità e per coloro che devono raggiungere la struttura in carrozzina o in barella, oltre a consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e sanitari. Non si tratta di impedire la sosta ma di organizzarla correttamente.

Occorre trovare una soluzione che concili le esigenze dei residenti e di chi lavora o si reca nella struttura con un principio che non può essere messo in discussione: l’ingresso a un presidio sanitario deve essere sempre libero, sicuro e accessibile a tutti".La CISL FP chiede pertanto al Comune "un sopralluogo e un intervento tempestivo, in raccordo con la Asl, per definire la viabilità, gli spazi di sosta e le aree da mantenere permanentemente sgombre".

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