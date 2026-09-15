Nasce a Gergei un nuovo servizio, quello dell'Asilo Nido Comunale, "un investimento per il futuro del paese" così lo ha definito il sindaco Rossano Zedda. Il progetto verrà presentato venerdì a partire dalle 18 nella sala consiliare del comune e prenderà il via già dal primo di ottobre. "Un risultato importante" ha aggiunto il primo cittadino "frutto della volontà e dell'impegno dell'Amministrazione Comunale, che ha creduto fortemente nella possibilità di portare anche nella nostra comunità un servizio così importante per le famiglie e per i nostri bambini".

Un impegno politico ma anche amministrativo visto la professionalità degli uffici nel lavorare al progetto e renderlo fattibile. "Stiamo investendo sui nostri bambini, sui giovani e sul futuro della nostra comunità" ha detto Zedda "perché un paese che mette al centro le nuove generazioni è un paese che guarda avanti con fiducia". Un primo passo che ne prevede altri per migliorare e rendere efficiente il servizio.

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