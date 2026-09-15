Villasalto perde una delle figure religiose più legate alla storia recente del paese. È morto don Luigi “Gigi” Melis, sacerdote originario del centro del Gerrei, al quale era rimasto profondamente legato anche dopo una vita trascorsa al servizio di numerose comunità della diocesi.

Nato a Villasalto nel 1940, don Gigi era stato ordinato sacerdote a Cagliari il 29 giugno 1967. Il suo ministero, durato oltre 59 anni, era cominciato a Quartucciu come vicario parrocchiale di San Giorgio. In seguito aveva prestato servizio a Silius, dove nel 1970 divenne parroco, quindi ad Assemini e a Suelli, dove ricoprì per dieci anni l’incarico di arciprete. Il suo lungo cammino pastorale lo portò poi a Furtei, Villasor, Domus de Maria e Nurri. Proprio a Nurri rimase per un decennio, dal 2002 al 2012, prima di fare ritorno nel paese natale.

A Villasalto fu parroco dal 2012 al 2021, vivendo così una delle fasi più significative del proprio ministero. Il suo nome resta legato in particolare alla devozione per Santa Barbara. Fu don Gigi, infatti, a promuovere il riconoscimento dell’antica chiesa dedicata alla martire come Santuario diocesano: nel febbraio del 2015 presentò la richiesta all’arcivescovo Arrigo Miglio, che pochi mesi più tardi accolse l’istanza. Un riconoscimento che valorizzò ulteriormente un luogo di culto da secoli centrale nella devozione della comunità villasaltesa. Don Gigi fu anche profondamente legato alle tradizioni religiose del paese. A lui si deve “Su Scravamentu in Biddesatu”, rappresentazione in lingua sarda dedicata ai riti del Venerdì Santo. Nel 2016 era arrivata anche la nomina a monsignore. Conclusa l’esperienza alla guida della parrocchia di Villasalto, aveva continuato il proprio servizio sacerdotale. Al momento della morte era amministratore parrocchiale a Sisini, frazione di Senorbì, segno di un impegno proseguito fino agli ultimi giorni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel paese. Anche l’amministrazione comunale di Villasalto ha voluto ricordarlo con un messaggio affidato ai social, sottolineando il vuoto lasciato nella comunità e una vita interamente dedicata agli altri. Don Gigi viene ricordato in particolare per «la sua semplicità e la sua straordinaria dedizione verso il prossimo». «Tutta la comunità si stringe attorno ai familiari nel ricordo di una figura spirituale indimenticabile», è il saluto dell’amministrazione. Un legame, quello tra don Gigi e Villasalto, che va quindi ben oltre gli anni trascorsi come parroco: il suo nome rimarrà intrecciato alla vita religiosa del paese, alle sue tradizioni e soprattutto al Santuario di Santa Barbara.

Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 16 settembre, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Villasalto.

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