Continua a crescere il Cammino di San Giorgio Vescovo (Su Caminu 'e Santru Josci Obispu), l’itinerario devozionale che collega Cagliari, città natale del santo, a Suelli, sede della sua diocesi, fino ai centri dell’Ogliastra dove operò nel corso della sua missione.

L’associazione che ne cura la promozione segnala che, nonostante le difficoltà passate e presenti, l’itinerario ha registrato una partecipazione crescente nel corso dell’ultimo anno, con pellegrini provenienti da diversi centri della Sardegna. Il percorso è pensato per essere percorribile a piedi e in autonomia, garantendo sicurezza e accessibilità per chiunque desideri ripercorrere le tappe legate alla vita di San Giorgio.

Il cammino si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio storico e religioso della Sardegna interna e punta a creare un’esperienza accessibile sia a livello spirituale sia dal punto di vista turistico. L’associazione Santru Josci Obispu evidenzia come il progetto sia ancora in evoluzione e che restano interventi da completare per rendere il percorso pienamente fruibile lungo tutte le tappe, che vanno dalla partenza a Cagliari fino ai paesi dell’Ogliastra, passando per Suelli.

L’iniziativa rappresenta un percorso in progresso costante, con l’obiettivo di consolidare un itinerario devozionale riconoscibile e sicuro, aperto a pellegrini e visitatori interessati a seguire le tracce di San Giorgio nella Sardegna meridionale e centrale.

© Riproduzione riservata