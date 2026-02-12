Incidente questa mattina sul litorale di Quartu, dove un’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un palo sulla rotonda di La Marinella.

L’uomo alla guida, dopo essere uscito dal veicolo rimasto accartocciato, è andato verso il mare in stato confusionale e si è tuffato: è poi stato tratto in salvo a 100 metri dalla riva dai carabinieri del nucleo subacqueo.

L’uomo, in stato di ipotermia, è poi stato trasportato in ospedale al Santissima Trinità.

Sul posto anche i vigili urbani.

