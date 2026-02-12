L’incidente
12 febbraio 2026 alle 10:35aggiornato il 12 febbraio 2026 alle 13:05
Quartu, si schianta con l’auto e poi si getta in mare: salvatoGrande paura alla rotonda di La Marinella: l’intervento dei carabinieri, l’uomo è poi stato portato al Santissima Trinità
Incidente questa mattina sul litorale di Quartu, dove un’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un palo sulla rotonda di La Marinella.
L’uomo alla guida, dopo essere uscito dal veicolo rimasto accartocciato, è andato verso il mare in stato confusionale e si è tuffato: è poi stato tratto in salvo a 100 metri dalla riva dai carabinieri del nucleo subacqueo.
L’uomo, in stato di ipotermia, è poi stato trasportato in ospedale al Santissima Trinità.
Sul posto anche i vigili urbani.
