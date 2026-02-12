Dopo la tempesta non c'è la quiete, ma la musica: questo venerdì 13, dopo i devastanti giorni del Ciclone Harry, il litorale di Maddalena Spiaggia riprende vita con la serata di jazz-rock e fusion di "Big Re-Opening", festa di riapertura del Cayo Loco con ben quattro gruppi per tre ore di musica non-stop, culminate da una jam session di chiusura. L'appuntamento è alle 21 nel chiosco-bar balneare di via Cassiopea 13.

In un viaggio tra i grandi classici del genere, firmati da leggende come The Weather Report, Chick Corea, Billy Cobham e Yellowjackets, le band presenti reinterpreteranno dal vivo le apprezzate sonorità di confine tra rock, jazz e funk, ma anche blues e psichedelia. Un lavoro facile per il sestetto cagliaritano dei Sea Sunset, che colorano il proprio stile anche di acid, richiamandosi ad artisti come George Duke e gli Incognito, e sono formati da Daniela Puggioni (voce), Stefano Mastromarino (chitarra), Antonio Rombi (basso elettrico), Gianluca Cadelano (piano e tastiere), Vincenzo Cogoni (sax) e Marco Sotgiu (batteria).

E anche per i concittadini Be Funk sarà un'impresa di grande spontaneità, da veri appassionati del genere quali sono i membri Andrea Buffa (piano e tastiere), Sergio Tronci (basso elettrico), Antonio Garau (chitarra) e Marco Sotgiu (batteria). In programma anche il tocco raffinato del trio di Massimo Spano, con il bassista veterano in compagnia del chitarrista Stefano Lallai e del batterista Antonello Scramoncini. Chiuderà invece la voce di Silvia Macchia alla guida del quintetto che porta il suo nome, completato da Lallai (chitarra), Antonio Madeddu (basso elettrico), Paolo Otis (piano e tastiere) e Fabrizio Alessandrini (batteria).

