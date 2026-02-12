Sono stazionarie ma sempre in prognosi riservata le condizioni del 42enne di Quartu salvato in mare dai carabinieri del Nucleo subacqueo di Cagliari dopo un incidente stradale nella rotonda della Marinella. L'uomo è arrivato in ospedale con un principio di ipotermia dopo aver rischiato anche di annegare. I carabinieri intanto stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche attraverso l'interrogatorio di alcuni testimoni dell'incidente e che poi hanno visto l'uomo incamminarsi verso il bagnasciuga e quindi buttarsi in acqua dopo essersi tolto le scarpe.

Tutto è accaduto nella prima mattinata quando il personale dell’Aliquota Motovedetta dei carabinieri di Cagliari, in transito sul litorale di Quartu, ha notato un’autovettura che aveva appena terminato la propria corsa contro la rotonda situata all’incrocio tra il lungomare del Golfo e viale Colombo. Riscontrata l’assenza del conducente all'interno del veicolo, i militari hanno immediatamente esteso le ricerche alla spiaggia adiacente, dove alcuni cittadini stavano segnalando la presenza di un uomo in mare, in evidente stato di difficoltà. Dopo alcuni tentativi di prestare soccorso direttamente dalla battigia, i carabinieri sono riusciti a raggiungere il malcapitato utilizzando un pattino e un gommone messi a disposizione da privati cittadini.

I militari lo hanno così raggiunto e portato in spiaggia da dove è stato poi trasferito con una ambulanza del 118, al Santissima Trinità dove è tuttora ricoverato in osservazione. Non verserebbe in pericolo di vita. Si indaga ora per ricostruire la dinamica dell'accaduto e le circostanze che hanno convinto a entrare in mare dopo il sinistro. I rilievi tecnici sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Quartu.



© Riproduzione riservata