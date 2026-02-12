Meno tasse arretrate, più respiro per i cittadini rimasti indietro con i pagamenti: via libera dal Consiglio comunale alla rottamazione di Imu e Tari.

Il provvedimento è stato votato all’unanimità dall’Aula durante l’ultima seduta, e di fatto sancisce la pace fiscale tra il Comune e i contribuenti, che ora potranno sistemare la propria posizione debitoria senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Sono almeno tremila i cittadini di Capoterra che potranno richiedere la rottamazione dei propri tributi ancora non pagati. Per il sindaco, Beniamino Garau, l’avvio delle procedure per la rottamazione dei tributi comunali, prevista dalla Legge di Bilancio di 2026, offre garanzie ai contribuenti rimasti indietro con i pagamenti, e al Comune di recuperare importanti somme mai riscosse: «Finalmente chi ha pendenze potrà mettersi in regola pagando meno, senza sanzioni e con condizioni più sostenibili. Siamo soddisfatti di aver approvato all’unanimità questo punto all’ordine del giorno: quando c’è la possibilità di aiutare cittadini, famiglie e attività, Capoterra non resta a guardare, e agisce con responsabilità e senza divisioni».

