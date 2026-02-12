Uta, autoarticolato finisce fuori strada e si ribalta: conducente in ospedaleSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sperate
Non è in pericolo di vita l’autista dell’autoarticolato che, intorno alle 11 di stamattina, si è ribaltato nei campi adiacenti alla strada Provinciale 2, al chilometro 12,600 del territorio di Uta, dopo essere uscito dalla carreggiata.
Il conducente del mezzo è stato prontamente soccorso dagli operatori del118 e dai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, di Cagliari. Il mezzo, che proveniva dall’area industriale, viaggiava in direzione Carbonia con un carico di prodotti alimentari destinati ai supermercati.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sperate, supportati dai colleghi della caserma di Uta, che hanno eseguito i rilievi per stabilire le cause dell’incidente, al momento ancora sconosciute.
Una delle cause possibili è da attribuire al maltempo, la zona è battuta da un forte vento che potrebbe aver fatto sbandare il grosso mezzo.
Si sta ancora lavorando per recuperare il carico e rimuovere l’autoarticolato.