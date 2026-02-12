Si aggravano a Castiadas i danni provocati dal fortissimo maestrale che sta soffiando nella zona.

Il vento ha anche abbattuto la recinzione del cortile dell’asilo a Olia Speciosa e della scuola primaria. Un altro pino si è accasciato sul tetto della biblioteca e della sede della Polizia locale con gravissimi danni. Abbattuti anche i pini di ottant'anni a Camisa e Olia Speciosa dove sono subito stati avviati i necessari accertamenti tecnici per la sicurezza. Sono stati sradicati anche diversi olivastri. Diverse altre piante si sono abbattute in altre parti del territorio dove sono in corsi altri sopralluoghi disposti dal sindaco Eugenio Murgioni per ragioni di sicurezza.

«La situazione – ha detto il sindaco – si sta facendo davvero preoccupante: per fortuna non si registrano danni alle persone. Danni pesantissimi vengono segnalati negli agrumeti dove si sta rischiando di perdere gran parte del raccolto».

Come è noto il sindaco stamattina ha firmato un’ordinanza che impone di non sostare nelle vicinanze di aree alberate. Chiuso anche il cimitero. Poco fa ha anche firmato una ordinanza che dispone per domani la chiusura delle scuole.

«Siamo preoccupati – ha detto Murgioni – Le piogge prima e ora questo maestrale stanno davvero provocando danni incalcolabili. Bisogna dire che sono finiti a terra alberi con quasi un secolo di vita ben radicati quindi sul terreno. Ora si sta provvedendo alla sicurezza. Quando il maestrale cesserà di soffiare, faremo la conta dei danni, anche ambientali, sicuramente, ingenti».

