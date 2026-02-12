Ha perso il controllo del camion ed è finito fuori strada. Un autotrasportatore di circa 50 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso, a seguito delle ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Provinciale 2 a Uta.

Per cause non ancora accertate, il camionista ha perso il controllo del mezzo pesante all'altezza del chilometro 13, finendo fori strada. Il camion si è ribaltato in una cunetta.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il 50enne è stato soccorso e affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata