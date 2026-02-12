Castiadas, alberi abbattuti dal vento: il sindaco chiude i parchiL’ordinanza di Eugenio Murgioni a causa delle forti raffiche
Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha firmato un’ordinanza con la quale si impone la chiusura temporanea di tutte le aree verdi, compresi i parchi comunali alberati e il cimitero.
Una decisione precauzionale a causa del maestrale che soffia nel Sarrabus da ieri provocando gravi danni soprattutto negli agrumeti e dopo le abbondati piogge delle ultime ore che si sono aggiunte a quelle di fine gennaio.
Il vento ha anche abbattuto diversi alberi di pini ed eucaliptus in prossimità delle strade e di spazi verdi a Olia Speciosa, Villa Rei, Sermentus, San Pietro e Camisa. Mobilitate squadre di operai del Comune e una impresa privata. Il sindaco Murgioni ha già effettuato un sopralluogo nella zona.