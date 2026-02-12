Proseguono nel paese del Parteolla gli incontri della scuola di formazione politica NextGen Politics – Conoscere per partecipare, un progetto di educazione civica e partecipazione rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni, promosso dal Comune di Dolianova in collaborazione con l’associazione Le Pergamene di Melquiades, con l’adesione della Consulta giovani del Comune e il contributo della Regione.

Nel nuovo appuntamento, in programma sabato prossimo, dalle 9, nella sala riunioni delle Cantine di Dolianova si parlerà di autonomia speciale della Sardegna. All’incontro parteciperanno gli ex presidenti della Regione Renato Soru e Christian Solinas e il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia.

Obiettivo della giornata di sabato è riflettere sulle motivazioni alla base del riconoscimento dello Statuto speciale e sulle modalità con cui la specialità è stata interpretata nelle cinque regioni interessate.

Nel corso della mattinata sono previste attività di coinvolgimento e partecipazione degli studenti presenti in sala.

È possibile iscriversi agli appuntamenti attraverso il sito www.nextgenpolitics.it.

