Il Comune di Senorbì investe sulla cultura e sulla promozione della lettura grazie a un contributo regionale destinato alla biblioteca comunale. La Giunta comunale ha dato il via libera all’utilizzo di un finanziamento di 1500 euro assegnato dalla Regione Sardegna per l’acquisto di nuovi libri. Il contributo rientra nelle misure previste dalla Legge regionale finalizzata a sostenere le biblioteche degli enti locali e nello stesso tempo la filiera dell’editoria libraria.

Una linea di continuità con le scelte già adottate nella scorsa legislatura, quando l’esecutivo guidato da Alessandro Pireddu aveva deciso di trasferire la biblioteca dalla periferia al centro del paese, con l’obiettivo di renderla più accessibile e di promuovere in modo ancora più incisivo la lettura e le attività culturali.

Verranno acquistati esclusivamente volumi cartacei, con una particolare attenzione alla produzione editoriale sarda. «Il 30 per cento dei fondi sarà infatti destinato a libri pubblicati da case editrici con sede legale nell’Isola», è specificato nella delibera votata all’unanimità dagli assessori Carlo Mascia (anche vicesindaco), Sonia Mascia, Sara Mascia e Nicola Contu.

La fornitura dei libri sarà suddivisa tra librerie specializzate operanti nel territorio: la scelta avverrà sulla base delle proposte già pervenute nei mesi precedenti, privilegiando le offerte economicamente più vantaggiose e, a parità di condizioni, la vicinanza territoriale al Comune. La Giunta ha inoltre sottolineato l’urgenza di procedere rapidamente agli acquisti, che dovranno essere completati entro il 2025, dichiarando l’atto immediatamente eseguibile. Un intervento che punta a rafforzare il patrimonio librario della biblioteca comunale e a favorire l’accesso alla lettura per tutta la comunità.

