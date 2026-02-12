La nuova ondata di maltempo, con raffiche di vento, costringe il Comune a chiudere gli spazi pubblici all’aperto. La decisione è contenuto nell’ordinanza firmata in mattinata dal sindaco Graziano Milia: nel documento viene disposta «la chiusura dei parchi pubblici, dei giardini comunali, delle aree verdi attrezzate, delle aree gioco e degli spazi all’aperto ricadenti nel territorio comunale a partire dalle 14 e sino alle 23.59.

Nei luoghi citati è quindi previsto il divieto di accesso e di permanenza, nonché Il divieto di svolgimento di qualunque attività nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature, così come nel raggio di loro potenziale caduta».

Inoltre - sempre dalle 14 - sarà «interdetto l’accesso al cimitero comunale, ad eccezione di camere ardenti e tumulazioni e fatta salva l’esigenza di assolvimento di adempimenti improcrastinabili concernenti i servizi funebri e le attività di polizia mortuaria».

