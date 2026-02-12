L’Intelligenza Artificiale approda a Selegas con un incontro divulgativo aperto al pubblico, in programma alle 17.30 nella Biblioteca Comunale di via Napoleone 1. L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca, punta a offrire strumenti concreti per comprendere una tecnologia sempre più presente nella vita quotidiana e nel dibattito pubblico.

A curare l’introduzione e l’approfondimento sulle applicazioni sarà Mario Lera, che guiderà i partecipanti alla scoperta del funzionamento e delle potenzialità dell’IA con un linguaggio chiaro e accessibile. A moderare l’incontro sarà Patrizia Canu, che accompagnerà il dialogo favorendo il confronto e lasciando spazio alle domande del pubblico. L’obiettivo è fornire una panoramica che parta dalle origini dell’intelligenza artificiale fino agli sviluppi più recenti, evidenziandone gli impieghi in ambito scientifico e medico, nei servizi digitali, nella comunicazione e nel lavoro.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio interesse che coinvolge anche altri centri del territorio. A Senorbì, infatti, è in corso un percorso formativo promosso dalle associazioni Let’s Rock Animazione ed Elaborare, rivolto a principianti, studenti e imprenditori. Relatore è Nicola Atzori, consulente di strategie digitali e automazioni, impegnato a spiegare come utilizzare l’IA in modo etico e consapevole. Dopo il primo incontro nella sede di via Lonis, il calendario prevede nuove date tra febbraio e marzo, segno di una crescente attenzione verso l’innovazione. Iniziative che puntano a trasformare l’intelligenza artificiale in una risorsa concreta di crescita per il territorio.

