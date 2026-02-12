Paura a Villasimius, dove la bufera di maestrale sta provocando ingenti danni. L’episodio più grave nella sede dell’istituto comprensivo: il forte vento, stando a quanto si apprende, ha divelto la copertura della struttura che ospita le classi della primaria, dove non c’erano i bambini, impegnati nella festa di Carnevale. I detriti però – sopra il tetto c’erano anche pannelli fotovoltaici – sono arrivati nella parte che ospita i ragazzi delle medie. E qui gli studenti stavano ancora seguendo le lezioni.

Sono state colpite alcune finestre e all’interno è scattato l’allarme. Il personale scolastico si è subito attivato per portare i ragazzi in una zona sicura dell’edificio e proteggerli da eventuali schegge di vetro.

L’uscita è stata bloccata a lungo, perché all’esterno la situazione era tutt’altro che sicura.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco: i genitori sono andati a prendere i figli e molti hanno deciso di portarli a casa, dichiarando di farlo sotto la loro responsabilità, mentre all’esterno continuava a infuriare il maestrale.

I detriti hanno danneggiato anche alcune auto dei docenti, che hanno fatto di tutto per preservare l’incolumità degli studenti.

Sempre a Villasimius il forte vento ha sradicato dei grandi pini.

