In occasione della campagna 'Ottobre Rosa', il centro screening della Asl promuove alcune sedute straordinarie per la mammografia di screening presso la radiologia dell’ospedale di San Gavino Monreale.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 30 ottobre dalle 15 alle 20. L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, – residenti o domiciliate nella Asl del Medio Campidano, – che non abbiano effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni e non abbiano patologie a carico della mammella e non siano portatrici di protesi mammarie.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata attraverso il numero verde 800 339 233, i numeri telefonici 070 9378927, 0709378912, 07093789850, e-mail: screening.sanluri@aslmediocampidano.it.

Le chiamate si possono effettuare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. La prevenzione è un gesto d’amore per la propria salutee la Asl del Medio Campidano invita tutte le donne che rientrano nei requisiti indicati ad aderire all’iniziativa e a prenotare il proprio esame.

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