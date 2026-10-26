La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’impianto semaforico che regola la circolazione nelle vie San Salvatore, Roma, Leonardo Da Vinci, Sarpi e Galilei. Il vecchio impianto è andato in tilt da inizio ottobre con tutti i semafori installati in funzione a intermittenza. L’intera struttura sarà sistemata con fondi comunali: preventivata una spesa complessiva di 70mila euro.

Il guasto risale ormai ad una ventina di giorni fa: l’otto ottobre scorso, i tecnici hanno effettuato un sopralluogo per la sostituzione delle lampade di vecchia generazione con l’obiettivo di ripristinare l’impianto. Andato subito nuovamente in tilt, sembra a causa dell’usura dell’intera struttura. Con un nuovo sopralluogo gli stessi tecnici hanno evidenziato la necessità di un intervento totale dell’impianto, che richiede, come si legge in una nota, «la modifica e l’ adeguamento della canalizzazione e dei cavi di alimentazione, i necessari scavi, la sostituzione delle lanterne con corpi illuminanti a tecnologia LED, il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi interessati dagli interventi».

Presto dovrebbe essere effettuato l’appalto con l’inizio dei lavori. Il vecchio impianto è stato realizzato diversi decenni fa dopo alcuni gravi incidenti stradali agli incroci con la strada provinciale.

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