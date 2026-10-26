Sono in corso a Sinnai i lavori per la climatizzazione delle 18 aule della scuola secondaria di primo grado di via Trento.

«Il costo dell'intervento-spiegato la sindaca Barbara Pusceddu- è di 54mila euro, sostenuto dal bilancio comunale e dalla partecipazione all'Avviso della Regione Autonoma della Sardegna (Unità di Progetto Iscol@) per il recupero delle risorse. Grazie a questo cantiere, i nostri 286 studenti avranno presto aule moderne, confortevoli e idonee all'attività scolastica in ogni stagione dell'anno».

L'obiettivo è quello di intervenire in tutti gli edifici scolastici privi degli impianti di climatizzazione. Stiamo sollecitando i finanziamenti alla Regione. Per quanto riguarda il caseggiato scolastico di Piazza scuole, «attendiamo anche il parere della Sovrintendenza».

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