Sinnai, via alla derattizzazione nelle vie Rossini e IstriaOperai al lavoro il 2 novembre
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Nuova operazione di derattizzazione a Sinnai: i tecnici della ProService– Servizio Antinsetti hanno programmato l'intervento per lunedì 2 novembre in corrispondenza delle pertinenze pubbliche stradali dalle 10,30 alle 11,30 nelle vie Rossini e Istria.
Nell'occasione è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare lo stesso prodotto utilizzato. Vietato anche introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.