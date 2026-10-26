Seconda assemblea pubblica al Comune di Maracalagonis dedicata al Piano Urbanistico Comunale (PUC) che potrebbe essere approvato entro dicembre, come nei programmi dell'amministrazione comunale.

L'appuntamento è per venerdì 30 ottobre, alle 17, nell'aula consiliare del Comune. Saranno presenti la sindaca Francesca Fadda e il delegato all'Urbanistica, presidente del Consiglio comunale, Giampaolo Frau. Il dibattito è aperto a tutti. Ogni potrà insomma esprimere il proprio parere.

Al centro dell'attenzione, il territorio fuori dal centro abitato e le zone turistiche costiere, di Geremeas, Baccu Mandara e Torre delle Stelle. Nella primo riunione, si era parlato della parte del Puc riferito al centro abitato di Maracalagonis. Il terzo incontro che si terrà in data da stabilire, interesserà invece i villaggi abitati lungo la vecchia Orientale sarda e Monte Nieddu, in territorio di Maracalagonis.

Un momento di ascolto, confronto e partecipazione, aperto a tutti per raccogliere idee, proposte e criticità.

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