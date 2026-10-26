Un nuovo parco urbano, un parcheggio di interscambio da 87 posti auto e interventi per rendere più sicura la viabilità. È il piano di riqualificazione dell’area di circa 14 mila metri quadrati tra via Porto Botte e via Sironi, vicino alla fermata della metropolitana di superficie Caracalla, a Monserrato: il progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla Città Metropolitana di Cagliari. L’obiettivo è trasformare l’attuale area sterrata, oggi utilizzata in modo disordinato come parcheggio, in uno spazio pubblico più funzionale e decoroso anche nell’ottica di migliorare l’integrazione tra trasporto pubblico, parcheggi e mobilità pedonale.

Il progetto prevede quattro stralci funzionali, pensati per essere realizzati anche in fasi differenti.

Il primo riguarda la creazione di un parco centrale con prati, percorsi pedonali, panchine e alberi ad alto fusto, tra cui pioppi cipressini. In prossimità della fermata Caracalla sarà realizzata anche una piccola piazza destinata ai passeggeri in attesa, in continuità con il parco lineare sviluppato lungo il Rio Saliu.

Il secondo stralcio prevede un parcheggio di scambio con 87 posti auto, di cui quattro riservati alle persone con disabilità, oltre ad alcuni spazi per moto e biciclette. L’area, di circa 3 mila 557 metri quadrati, comprenderà anche superfici verdi e pavimentazioni drenanti. Gli accessi saranno collocati in via Porto Botte e via Sironi.

Il progetto comprende inoltre la riorganizzazione della viabilità di via Porto Botte e via Sironi, con nuovi parcheggi per i residenti e restringimenti localizzati della carreggiata in prossimità degli attraversamenti pedonali, per moderare la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza.

L’ultimo intervento riguarda la sistemazione della parte nord del parco lineare esistente, attraverso la modifica dei dislivelli, la creazione di nuovi collegamenti pedonali e ulteriori piantumazioni.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla gestione delle acque piovane. L’area si trova infatti sopra un tratto tombinato del Rio Saliu: le soluzioni previste, tra cui superfici permeabili e trincee drenanti, puntano a limitare i ristagni e favorire il drenaggio.

Il costo complessivo dei lavori previsti è quantificato in 1 milione 406 mila 453,23 euro. L’approvazione rappresenta un passaggio verso la realizzazione dell’opera, ma non significa che il cantiere sia già pronto a partire. Saranno necessari ulteriori passaggi progettuali.

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