Il Consiglio comunale di Sinnai è convocato per il 29 ottobre alle 17. Nella riunione di giovedì, l’assemblea è chiamata a discutere una mozione presentata dalla minoranza sull'attuazione del "Piano Pratobello 2026", a difesa del territorio dalle pale eoliche. A firmare la mozione con richiesta di convocazione del Consiglio, sono stati i consiglieri Paride Casula, Aurora Cappai, Cosimo Lai e Roberto Loi di "Uniti per Sinnai", Walter Zucca e Roberta Simoni, di Forza Italia, e Aldo Lobina, di "Sinnai Libera”.

Il Consiglio comunale è chiamato a discutere anche una seconda mozione sempre della minoranza su una proposta di modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) con misurazione puntuale dei conferimenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2026. In merito l'opposizione ha presentato cinque proposte di modifica allo stesso regolamento sulla Tarip.

All'ordine del giorno anche alcune interrogazioni, l'approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2025 e del regolamento comunale per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

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