Il Parco delle Rimembranze di Suelli sarà presto ristrutturato grazie a un finanziamento di 100 mila euro.

Un intervento atteso che consentirà di riqualificare uno dei luoghi più significativi del piccolo centro della Trexenta, custode del monumento ai caduti in guerra, simbolo del sacrificio dei concittadini per la pace e la libertà.

Il progetto – illustrato nel render diffuso dall’amministrazione comunale anche attraverso i suoi canali social e suscettibile di lievi modifiche – prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione, l’adeguamento delle scale e delle rampe per garantire l’accesso alle persone con disabilità, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di nuovi arredi urbani e la sistemazione della perimetrazione dell’area.

Un intervento che punta a restituire decoro e piena fruibilità al parco, rendendolo più accogliente e sicuro per cittadini e visitatori.

«Un altro obiettivo che siamo fieri di aver raggiunto», sottolinea il sindaco Massimiliano Garau, evidenziando l’importanza «di investire nella memoria e negli spazi pubblici come luoghi di comunità e condivisione».

