Castiadas, la Cantina Sociale sempre più turistica: ci sarà una sala degustazioni e l'area accoglienza
La cantina sociale di Castiadas come nuovo modello di accoglienza turistica.
Il progetto, presentato dai soci della Cantina all’amministrazione comunale, prevede infatti la realizzazione di una nuova area dedicata all’accoglienza e alla degustazione.
«Si tratta – ha detto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - di un investimento strategico che permetterà alla Cantina di operare con maggiore efficienza, incrementare la capacità di stoccaggio e ottimizzare i processi di vinificazione e imbottigliamento, con ricadute positive sulla qualità dei vini e sulla competitività nei mercati nazionali ed esteri».
Ma le grandi novità saranno la sala degustazione e gli spazi destinati all’accoglienza dei visitatori.
Per il primo cittadino «tutto questo è estremamente positivo per l’intero comparto agricolo e, in particolare, per il settore vitivinicolo, che costituisce uno dei pilastri dell’economia di Castiadas». La Cantina sociale, oltre ad essere un’impresa produttiva, è una cooperativa che unisce viticoltori del territorio, sostiene il reddito agricolo e valorizza oltre 150 ettari di vigneti.
La Cantina (società cooperativa agricola) opera sul territorio da oltre cinquant’anni «e rappresenta – conclude il primo cittadino - un presidio economico, produttivo e identitario fondamentale per Castiadas e per il Sarrabus».