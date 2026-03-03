Nuovo brutale episodio di violenza contro gli animali a Dolianova dopo l’uccisione del gatto Tigro, che un anno fa venne bruciato vivo alla periferia del paese. Anche questa volta la vittima è un felino, una gattina di pochi mesi massacrata di botte e abbandonata per strada. L’animale è stato ritrovato da una ragazza all’interno di un sacchetto di plastica in Via dei Lavoratori, nel centro del paese.

«Stavo rientrando a casa quando ho sentito dei lamenti – racconta Aurora De Candia – all’inizio non ho capito cosa fosse. Poi ho visto qualcosa muoversi all’interno di una busta di plastica. Era una gattina ricoperta di sangue che faceva fatica a respirare».

Ora l’animale si trova ricoverato nella clinica Karel di Monserrato. Le sue condizioni sono stabili, i veterinari stanno facendo l’impossibile per salvargli la vita. Una denuncia sarà presentata ai carabinieri sull’ennesimo episodio di violenza gratuita contro gli animali con la speranza che questa volta i responsabili vengano individuati e puniti. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle riprese dalle telecamere presenti nella zona.

