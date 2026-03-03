Terzo appuntamento, domenica 8 marzo con “Passeg..Giare in Marmilla”.

L’iniziativa primaverile, ideata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis” e la collaborazione di Pro loco e associazioni locali fa tappa a Villa Sant’Antonio.

L’itinerario della giornata, prevede, come al solito, il ritrovo alle 8.30 e la partenza alle 9.

I partecipanti visiteranno il centro storico del paese, i Menhir “Corru Tundu”, “Carabassa” e la necropoli di “Jenna Salixi”. Un percorso facile, pensato per chi ama camminare con passo costante e sguardo curioso, di circa 10 chilometri e 800 metri, con un dislivello di 140 metri. Nel corso della mattinata prevista anche la colazione, la degustazione finale e un laboratorio esperienziale.

© Riproduzione riservata