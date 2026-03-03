Caos a Cagliari e a Sassari per lo stop all’impianto di smaltimento dei rifiuti Raee. Non rifiuti normali, come carta o plastica, ma “speciali”, perché elettronici e quindi soggetti a procedure particolari di trattamento. L’alt è arrivato per l’indisponibilità dell’impianto di smaltimento convenzionato, una situazione che sta creando non pochi disagi soprattutto nei comuni più grandi.

Nel capoluogo sardo fino a mercoledì 11 marzo compreso, è sospeso il conferimento dei Raee negli ecocentri in viale Sant'Elia e in via San Paolo e nelle isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia oltre alla raccolta a domicilio tramite il servizio di ritiro ingombranti.

Nello specifico, fino all'11 marzo compreso non potranno essere conferiti televisori e monitor, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, le pile e le batterie di qualsiasi tipologia e dimensione e i piccoli elettrodomestici quali asciugacapelli, telefonici, personal computer, stampanti, frullatori.

A Sassari il servizio, salvo contrattempi, riprenderà il 9 marzo. Fino a quel giorno è necessario sospendere il ritiro su prenotazione tramite numero verde e il conferimento nei centri di raccolta e le isole ecologiche mobili di rifiuti quali, ad esempio, aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, ecc. Le altre tipologie di rifiuti (frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie, monitor, TV, tubi fluorescenti) continueranno a essere ritirati regolarmente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata