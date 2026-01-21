Sono iniziate stamattina presto le operazioni di pulizia sulla strada statale 195 tra Cagliari e Capoterra.

Tecnici e perdonale dell’Anas Sardegna hanno inoltre svolto un sopralluogo per valutare eventuali danni strutturali. Per oggi quasi certamente la statale resterà ancora chiusa al traffico mentre filtra un moderato ottimismo per una possibile riapertura nella giornata di domani.

Le prossime ore saranno decisive per capire se non siano necessari interventi particolari per poter riaprire in sicurezza una strada fondamentalmente per il collegamento tra Cagliari con Capoterra, polo industriale di Sarroch e Pula. Intanto l’unica alternativa resta la 130 fino ad Assemini per poi arrivare a Macchiareddu e infine raggiungere la strada verso Capoterra. Serve la massima attenzione perché la segnaletica non è particolarmente evidente. La speranza è che da domani la situazione possa tornare alla normalità.

